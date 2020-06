Eisenstadt: Einbahnregelung B50 über den Sommer

Über die Sommermonate wird die Ödenburgerstraße (B50) in Eisenstadt zwischen der Bahnstraße und der St. Rochusstraße saniert und umgestaltet. Unter anderem werden Ampelkreuzungen und Abbbiegestreifen gebaut.

Die Arbeiten beginnen am 29.6.2020. Über die Sommermonate ist dann die B50 in diesem Bereich zwischen der Bahnstraße und der St. Rochusstraße Einbahn in Richtung Neusiedl am See. Von Neusiedl kommend wird der Verkehr über die St. Rochusstraße und die B52 umgeleitet. Mit Ende der Sommerferien Anfang September 2020 soll die B50 wieder in beiden Richtungen befahrbar sein.

Speziell in der Eingewöhnungsphase kann es zu Verkehrsspitzen zu Verzögerungen kommen.

