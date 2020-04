Bauarbeiten B51 in Neusiedl am See

In der Wiener Straße (B51) in Neusiedl am See werden bis voraussichtlich Ende Oktober 2020 ein neuer Kreisverkehr, eine Zufahrt und eine neue Ampelanlage errichtet.

In Fahrtrichtung Neusiedl am See – Ortsmitte bleibt die Straße im Baustellenbereich befahrbar. In Fahrtrichtung Parndorf bzw. der Zufahrt zu den Geschäften und Gewerbepark Pannonia wird eine örtliche Umleitung eingerichtet, die je nach Bauphase geändert wird.

Der Durchzugsverkehr sollte über die Eisenstädter Straße zur B50 ausweichen.

Von und in Richtung Seewinkel kann man am besten großräumig über die Ost Autobahn (A4) und den Autobahnzubringer Gols/Weiden ausweichen.

