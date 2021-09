Astrid Oraze und Katja Hasler sind Österreichs beste Autofahrerinnen

Am Finaltag traten die Teilnehmerinnen aus 2020 und 2021 jeweils parallel auf dem Gelände der ÖAMTC Fahrtechnik Teesdorf in Kleingruppen gegeneinander an. Die Fahrerinnen hatten insgesamt fünf Stationen zu absolvieren und zu beweisen, wie gut sie das Fahrzeug beherrschen. Zu den Aufgaben zählten Bremsen-Ausweichen, Off Road Parcours, Zeitslalom und gleichmäßiges Fahren. Mercedes-Benz stellte einen hochwertigen Fuhrpark zu Verfügung, mit dem die Finalistinnen ihr Können demonstrierten. Als krönenden Abschluss wurden die Ladies zu einem Gala-Abend im Congress Casino Baden eingeladen. Dort wurde der Hauptreis, die Mercedes-Benz-A-Klasse von Herrn Carsten Dippelt (CEO Mercedes-Benz Österreich), an die beiden glücklichen Gewinnerinnen überreicht.