Von 20. bis 22. Mai ist die deutsche GT-Meisterschaft ADAC GT Masters zu Gast auf dem Red Bull Ring in der Steiermark – der schnellsten Strecke dieser Rennserie in der ganzen Saison. Zwei Dutzend Rennwagen von Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche mit einer Stärke bis zu 600 PS gehen am Samstag und Sonntag an den Start. Gefahren werden zwei einstündige Rennen mit Fahrerwechsel.

Rabatt für ÖAMTC-Mitglieder

Besonderes Erlebnis für Fans und Familien: Bei den ADAC GT Masters kann man auch einen Blick ins Fahrerlager werfen. Und dort wird einiges geboten: bei den Autogrammstunden kommt man den Piloten ganz nah und während der Pit Walks schauen die Zuschauer hinter die Kulissen der Teams.

ÖAMTC-Mitglieder erhalten 10% Rabatt auf den Eintrittspreis: Einfach beim Online-Ticketkauf den Code „OEAMTC22“ eingeben.