Teilnahmebedingungen „Straßenbahn im ÖAMTC Design“-Gewinnspiel

Teilnahmeberechtigt sind alle in Österreich lebenden volljährigen Personen, also Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und über einen Facebook- und/oder Instagram-Account verfügen. Das Gewinnspiel läuft vom 04.10.2021 bis zum 30.11.2021, 24 Uhr.

Facebook- und Instagram-User werden dazu aufgefordert, Fotos oder Videos von der Wiener Linien-Straßenbahn im ÖAMTC-Design zu teilen, indem sie diesen Content als Beiträge auf Facebook oder Instagram oder als Kommentar unter dem Gewinnspiel-Posting veröffentlichen.

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen wir im Text und/oder Bild/Video via @oeamtc und #Gewinnspiel verlinkt werden. Die teilnehmenden User erklären sich dazu bereit, dass ihre Fotos und Videos am Ende der Laufzeit in einem „Best of“-Album auf unserer Facebook- und Instagram-Seite mit Creditangabe zu sehen sein dürfen.

Die Auswahl und Entscheidung über die GewinnerIn erfolgt durch Zufallsgenerator (Auslosung) am Ende der Gewinnspielzeit. Der oder die GewinnerInnen werden am 16.12.2021 per persönlicher Nachricht auf dem jeweiligen Social Media-Kanal (via Facebook oder Instagram) und anschließend noch per E-Mail verständigt. Sollte sich ein(e) GewinnerIn nicht innerhalb von 24h auf unsere Nachricht melden, wird ein(e) ErsatzgewinnerIn ausgelost und verständigt.

Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Ausgenommen sind haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des ÖAMTC und der am Gewinnspiel beteiligten Partnerunternehmen sowie deren Angehörige. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftwechsel geführt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verlost wird ein Gewinn bestehend aus einer Jahreskarte der Wiener Linien sowie Freiminuten der ÖAMTC easy way E-Mopeds im Wert von € 365,-. Der Gewinn ist bis zum 31.12.2022 einlösbar. Das Zeitguthaben kann in allen drei Geschäftsgebieten, Wien, Graz und Klosterneuburg eingelöst werden. Für die Einlösung der Freiminuten gelten die ÖAMTC easy way Allgemeinen Geschäftsbedingungen: https://www.oeamtc.at/mitgliedschaft/leistungen/oeamtc-easy-way-allgemeine-geschaeftsbedingungen-44085388

Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse sowie die Wohnadresse sind Daten, die ausschließlich von der/m GewinnerIn erhoben werden. Diese Daten bleiben ausschließlich beim ÖAMTC sowie der ÖAMTC Betriebe GmbH und werden nicht an Dritte weitergegeben. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich.

Der ÖAMTC übernimmt keine Gewähr für entgangene Gewinnchancen durch technische Unzulänglichkeiten wie z.B. Verbindungsstörungen etc. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. ÖAMTC ZVR 730335108

Datenschutz-Information:

Der ÖAMTC* verarbeitet Ihre im Rahmen des Gewinnspiels bekannt gegebenen personenbezogenen Daten der Gewinner (Vor- und Nachname, Adresse und E-Mail-Adresse, Social Media-Kanal und -Nutzername) zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels. Diese Daten werden grundsätzlich für 3 Jahre gespeichert. Die Datenverarbeitung durch den ÖAMTC basiert auf den Teilnahmebedingungen und den berechtigten Interessen des ÖAMTC (Abwicklung und Dokumentation von Gewinnspielen).

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden Daten sowie auf Berichtigung und Löschung der Daten. Sie können ferner die Datenverarbeitung einschränken lassen und Widerspruch dagegen (Direktmarketing) erheben sowie die Übertragung der von Ihnen bereit gestellten Daten an andere Verantwortliche verlangen und erteilte Einwilligungen jederzeit widerrufen. Diese Rechte können Sie schriftlich an ÖAMTC, Datenschutz, Baumgasse 129, 1030 Wien oder per E-Mail an datenschutz@oeamtc.at ausüben. Darüber hinaus haben Sie das Recht, bei Bedenken gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzubringen.

* Österreichischer Automobil-, Motorrad und Touring Club, Baumgasse 129, 1030 Wien, ZVR730335108