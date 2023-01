Teilnahmebedingungen Flugrettung Gewinnspiel

Teilnahmeberechtigt sind alle in Österreich lebenden volljährigen Personen, also Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Das Gewinnspiel läuft vom 27.01.2023 bis zum 31.01.2023, 12 Uhr.

Instagram-User sollen online auf der ÖAMTC-Website eine Frage beantworten. Den Hinweis auf die richtige Antwort finden Teilnehmer:innen in einem Instagram-Posting vom 18.01.2023.

Die Auswahl und Entscheidung über die GewinnerInnen erfolgt über eine Verlosung, die via Zufallsgenerator durchgeführt wird. Der oder die Gewinner:innen werden am 31.01.2023 schriftlich via E-Mail kontaktiert. Sollte sich ein(e) Gewinner:n nicht innerhalb von 24h auf unsere Nachricht melden, wird ein(e) Ersatzgewinner:in ausgewählt und verständigt.

Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Ausgenommen sind haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des ÖAMTC und der am Gewinnspiel beteiligten Partnerunternehmen sowie deren Angehörige. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftwechsel geführt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verlost werden 5x1 Jahreskalender der ÖAMTC-Flugrettung. Vor- und Nachname, E-Mailadresse sowie die Wohnadresse sind Daten, die ausschließlich von den Gewinnern erhoben werden. Diese Daten bleiben ausschließlich beim ÖAMTC und werden nicht an Dritte weitergegeben. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich.

Der ÖAMTC übernimmt keine Gewähr für entgangene Gewinnchancen durch technische Unzulänglichkeiten wie z.B. Verbindungsstörungen etc. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. ÖAMTC ZVR 730335108