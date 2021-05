ÖAMTC easy way | Allgemeine Geschäftsbedingungen

6.1 Für alle Fahrzeuge besteht eine Haftpflichtversicherung. Unfälle, Schäden, Diebstahl, Zerstörung und sonstiger Untergang des Fahrzeuges (nachfolgend als „Schadensereignis“ bezeichnet), sind ÖAMTC easy way unverzüglich telefonisch unter 0800 312120, sowie auf Aufforderung von ÖAMTC per E-Mail an easyway@oeamtc.at innerhalb von 5 Werktagen zu melden. Geht innerhalb dieses Zeitraumes keine Meldung ein, so kann das Schadensereignis nicht von der Versicherung bearbeitet werden. In diesem Fall behält sich ÖAMTC easy way vor, alle Kosten aus dem Schadensereignisses der Teilnehmer:in zu verrechnen.

6.2 Die Teilnehmer:in ist im Falle eines Schadensereignisses verpflichtet, alle zur Schadensminderung und Beweissicherung erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu treffen. Wurden Personen verletzt oder getötet, hat die Teilnehmer:in das Schadensereignis sofort der Polizei zu melden.

6.3 Die Teilnehmer:in darf sich erst dann vom Unfallort entfernen, wenn (sofern erforderlich) die polizeiliche Unfallaufnahme abgeschlossen ist und das Fahrzeug an den ÖAMTC übergeben oder nach Absprache mit ÖAMTC easy way innerhalb des Geschäftsgebietes abgestellt worden ist. Die Fortsetzung der Fahrt ist nur mit ausdrücklicher vorheriger Erlaubnis von ÖAMTC easy way zulässig.

6.4 Bei Schadensereignissen mit Drittbeteiligung darf die Teilnehmer:in ein Schuldanerkenntnis erst nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von ÖAMTC easy way abgeben.

6.5 Die Teilnehmer:in ist bei einem Unfall insbesondere dazu verpflichtet, ÖAMTC easy way per Schadensmeldung in der App oder per E-Mail (an easyway@oeamtc.at) innerhalb von 5 Werktagen nach jenem Tag, an welchem der Unfall passiert ist, den vollständig ausgefüllten Unfallbericht (Formular befindet sich im Top-Case) und Fotos des Schadensausmaßes am Fahrzeug sowie des Unfallortes aus mehreren Blickwinkeln zu übermitteln. Weiters hat die Teilnehmer:in ÖAMTC easy way binnen 2 Werktagen ab Kenntnis mitzuteilen, dass ein mit dem Unfall im Zusammenhang stehendes verwaltungsbehördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet wurde, bzw. dass ein geschädigter Dritter Ansprüche erhoben hat.

6.6 Diese Pflichten der Teilnehmer:in entfallen auch dann nicht, wenn sie sich aufgrund eigener Verletzungen oder Verletzungen eines Unfallbeteiligten berechtigt oder entschuldigt vom Unfallort entfernt. Die Pflichten sind diesfalls ehestmöglich von der Teilnehmer:in selbst oder von einer von ihr beauftragten und bevollmächtigten Person zu erfüllen.

6.7 Im Falle eines selbst verschuldeten Unfalles außerhalb des definierten Geschäftsgebietes trägt die Teilnehmer:in alle Kosten, die durch einen Rücktransport des Fahrzeugs zurück ins Geschäftsgebiet nach erfolgter Reparatur anfallen.

6.8 Die Wahl der Reparaturwerkstatt steht allein ÖAMTC easy way zu.