Ihr Traumurlaub beim Almwellness Hotel Pierer****Superior

Entspannen auf höherer Ebene

Entfliehen Sie dem Alltag, atmen Sie frische Bergluft auf 1.237 m Seehöhe und lassen Sie im beheizten 20m Infinitypool Ihre Gedanken schweifen. Das breit gefächerte Aktivprogramm macht die atemberaubende Landschaft der Teichalm in all ihren Facetten erlebbar – ob beim sprichwörtlichen Sonnengruß am Morgen, während geführten Wanderungen mit Einblick ins Almleben oder bei Langlauf- und Skivergnügen im Winter. Der mit „3 RELAX Guide Lilien“ ausgezeichnete 4.500 m² große Almspa und Almgarten im Almwellness Hotel Pierer****Superior bietet mit seinen umfangreichen Massage- und Beautyangeboten sowie Rückzugsorten viel Platz für Entspannung.

Kulinarisch werden Sie im Gault&Millau „Hotel des Jahres 2020“ während der ausgedehnten Essenszeiten vom Frühstück über die Almgenusspause bis zum 6-Gänge-Gourmetmenü am Abend mit Köstlichkeiten aus der Region verwöhnt.

Noch mehr Rückzugsmöglichkeit mit einem grenzenlosen Ausblick in die traumhafte Natur bieten die Almgarten Suiten. Für eine angenehme Anreise steht die großzügige André-Art-Parkgarage für Ihr Auto zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr über Ihren unvergesslichen Urlaub auf höherer Ebene unter www.almurlaub.at.