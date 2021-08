Gewinnen Sie ein Wien-Wochenende im ARCOTEL Wimberger sowie Tickets für das Musical MISS SAIGON

Wo Musik swingt und Charakter überzeugt.Das ARCOTEL Wimberger steht am Eingang zum pulsierenden Szenebezirk Wien-Neubau. Im ARCOTEL Wimberger, schlagen die Herzen im Dreivierteltakt mit Wiener Charme und Gastlichkeit. Von hier sind es nur 10 Minuten Fußweg zum Raimund Theater und Ihrem Abendprogramm MISS SAIGON. Der berührende Musical-Welterfolg von Cameron Mackintosh, ist ab November 2021 erstmals in Wien zu sehen und feiert am 03. Dezember die langersehnte Gala-Premiere. Mehr als 36 Millionen Menschen weltweit - in 32 Ländern und 15 Sprachen - haben die bewegende Liebesgeschichte der jungen Vietnamesin Kim und des amerikanischen GI Chris, die sich schicksalshaft in Vietnam begegnen, gesehen.