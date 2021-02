Gewinnen Sie 3 Übernachtungen im ALPENHAUS KAPRUN im Doppelzimmer für 2 Personen inkl. Halbpension

Alpenhaus Verwöhnpension:

Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit dem Besten aus der Region bis 11:00 Uhr

abends 4-Gang Wahlmenü oder alternativ Themenbuffets aus der Alpenhaus-Küche

Kaprun und Umgebung entdecken:

Ausflüge, geführte Wanderungen & Radtouren sowie besondere Tipps laut Aushang bzw. Info an der Rezeption Termine auf Anfrage und teilweise gegen Gebühr

Kostenlose Zell am See – Kaprun Sommerkarte (von 15. Mai bis 15. Oktober)



Wohlfühlwelt Alpen.Veda.Spa:

Beheizter Innenpool und Whirlpool

Im Sommer: Außenpool und Liegewiese mit traumhaftem Kitzsteinhornblick

Saunaworld mit Finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad, Salzsauna, Salz-Dampfbad, Textilsauna, Kneippbecken

Fitnessstudio mit modernen Cardio-Geräten

Äpfel & Tee zur freien Entnahme im SPA-Bereich

Spa Tasche mit Badeslippern, Bademänteln, Badetüchern

Gültig, 1 Jahr ab Ausstellung nach Verfügbarkeit, ausgenommen Weihnachten / Silvester.

Die Verlosung findet im März statt.

