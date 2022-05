Gewinnen Sie 3 Übernachtungen für 4 Personen im Glampingchalet bei ALPS RESORTS

Dann haben wir gute Nachrichten für Sie: ALPS goes Glamping! Im Mai 2022 wird das Glamping Village Kötschach im Kärntner Gailtal eröffnet. In unserem brandneuen Glamping-Resort in Österreich verbringen Sie Ihren Sommer- und Winterurlaub in und mit der Natur, am Waldrand in traumhafter Panoramalage.

Das Glamping-Village Kötschach befindet sich direkt am Waldrand und in idyllischer Hanglage auf ca. 700 Metern Seehöhe, liegt eingebettet zwischen den Gailtaler und Karnischen Alpen, am Eingang des Lesachtals und an der Grenze zu Italien. Das Lesachtal ist bekannt als „naturbelassenstes Tal Europas“.