Gewinnen Sie 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Halbpension im VILA VITA PANNONIA****

80 km von Wien entfernt grenzt das Hotel und Feriendorf direkt an den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Die Anlage ist ein besonderes Hideaway der Ruhe und Erholung. Anspruchsvolle Hotellerie im Einklang mit der Natur wird ergänzt durch eine Vielzahl an Sport- und Freizeiteinrichtungen.