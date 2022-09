Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen in einem harry´s home Ihrer Wahl!

An zehn Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz können Sie sich in den harry’s home hotels & apartments wie zuhause fühlen. Ob City-Trip, Urlaub oder Geschäftsreise, kurzer Aufenthalt oder über mehrere Wochen und Monate – bei harry’s home findet jeder sein passendes Zuhause auf Zeit. Gäste wählen getreu dem Slogan „Create your stay“ aus zahlreichen zubuchbaren Modulen, darunter Frühstück, Küche oder Wäscheservice, und bezahlen dabei wirklich nur, was sie brauchen.