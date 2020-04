Das Sonnenresort Maltschacher See, Sonnenresort Ossiacher See und Sonnenhotel Hafnersee liegen direkt an den herrlichen Kärntner Badeseen, vor majestätischen Alpen und inmitten unberührter Naturgebiete. Lernen Sie Ihr Urlaubsziel beim Nordic Walking, Wandern, Schwimmen oder Radfahren kennen. Die Hotels und Resorts sind allesamt kinderfreundlich gestaltet: mit Spielclubs, Kinderbereichen am Badesee und Animationsprogrammen kommt bei unseren kleinen Gästen nie Langeweile auf. Eltern entspannen derweil in gemütlichen Saunabereichen, die mit breiten Wellnessangeboten ausgestattet sind.

Ihr Gewinn beinhaltet:

5 Übernachtungen in einem Kärntner Sonnenhotel Ihrer Wahl für 2 Personen und 2 Kinder (bis 6 Jahre) inkl. Hauptpension. Buchung je nach Verfügbarkeit.

Und so einfach geht’s: Einloggen, Frage beantworten und mit etwas Glück gewinnen:

Hier geht's zum Login

Sollten Sie noch keine Registrierung haben, dann können Sie diese hier durchführen: https://www.oeamtc.at/mein-oeamtc/registrierung