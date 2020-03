2 x 2 Tickets für Masters of Dirt - Freestyle Evolution 2020 gewinnen!

Masters of Dirt ist zurück: vom 13.03. bis 15.03.2020 geht es bei der Freestyle Evolution Tour in der Wiener Stadthalle so richtig heiß her!

Die besten Freestyle-Athleten der Welt setzen auf Mountainbikes, BMX-Bikes, FMX-Bikes, Snowmobiles, Quads und einem Buggy die Grenzen der Physik außer Kraft, die Fuelgirls aus England heizen dem Publikum mit sexy Feuershows ein und DJ Mosaken sorgt für coole Tunes!

Für ÖAMTC-Mitglieder gibt es 10 % Rabatt auf alle Tickets für alle Masters of Dirt-Showtermine, ausgenommen Kinder- und VIP-Tickets. Mehr dazu hier!