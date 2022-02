Ukraine-Krieg: Wichtige Informationen für Rückreise (BMEIA)

Aufgrund der aktuellen Lage weist das österreichische Außenministerium Reisende noch einmal darauf hin, die Ukraine unverzüglich zu verlassen, sofern es die Sicherheitslage zulässt. In diesem Zusammenhang informieren die Behörden bez. Ausreise aus der Ukraine und mögliche Hilfeleistungen durch österreichische Behörden in folgendem Informationsschreiben. Die wichtigsten Empfehlungen sind:

gültige Reisedokumente mitnehmen

Mitnahme Bargeldvorrat in Fremdwährungen wie Euro oder US-Dollar

Mitnahme von Trinkwasser, Proviant, inkl. allfälliger Babynahrung, Winterbekleidung und einen oder mehrere Ersatzkanister mit Treibstoff (aufgrund der Länge der Strecke zu allen Grenzen und aufgrund von Staus)

Fahrzeug volltanken und zusätzlich Motoröl, Reservereifen, Verbandskasten, Taschenlampe, Batterien usw. überprüfen bzw. mit sich führen. Ebenfalls sollte eine Powerbank zum Aufladen Ihres Mobiltelefons mitgeführt werden.

Für die Einfuhr von Haustieren gelten teilweise strenge Bestimmungen (zu finden unter www.oeamtc.at/laenderinfo in der Kategorie Hunde & Katzen). Bitte treffen Sie entsprechende Vorkehrungen um Probleme an den Grenzen zu vermeiden.

Weiters bietet das Außenministerium folgende Kontaktmöglichkeiten an:

Registrieren Sie sich in der Auslandservice-App. Sobald Sie das Land verlassen haben, bittet Sie das Außenministierumum um Information über Ihre Ausreise sowie Ihre Ankunft in Österreich an buergerservice@bmeia.gv.at oder Tel. +43 1 90 115-4411.

Für Rückfragen steht Ihnen die

Österreichische Botschaft Kiew unter +380 50 310 14 14 zur Verfügung.

Honorarkonsulat Lemberg: Henerala Chuprynky Straße 6, Büro 1, 79013 Lemberg Telefon: (+380/32) 242 96 95,E-Mail: info@austria.lviv.ua

Honorarkonsulat Odessa: Hretska Straße 17, 65026 Odessa, Mobil: (+380) 96 733 11 99, E-Mail: odessa@austria.in.ua

Nach dem Grenzübertritt in eines der Nachbarländer der Ukraine erhalten Sie bei Bedarf Unterstützung durch die österreichischen Vertretungsbehörden. Sie können diese wie folgt erreichen:

Polen Österreichische Botschaft Warschau: +48 (22) 841 00 81; Bereitschaftshandy: +48 601 579 808 oder Österreichisches Generalkonsulat Krakau: + 48 (12) 424 99 30

Rumänien Österreichische Botschaft Bukarest: +40 (21) 201 56 12; Bereitschaftshandy +40 (787) 83 98 69

Ungarn Österreichische Botschaft Budapest: +36 (1) 479 70 10; Bereitschaftshandy: +36 (302) 11 51 57

Slowakei Österreichische Botschaft Pressburg: +421 (2) 59 30 15-00; Bereitschaftshandy +421 (90) 53 12 220

Weitere hilfreiche Infos:

In der ÖAMTC Länder-Info unter www.oeamtc.at/laenderinfofinden Sie Informationen zu Grenzübergängen, Verkehrsbestimmungen und Maut bzw. Vignette.

Diese Informatonen bekommen Sie auch pro durchfahrenem Land kompakt zusammengestellt, wenn Sie eine Route unter www.oeamtc.at/routenplaner berechnen.

Unter www.oeamtc.at/urlaubsservice finden Sie weiters auch die aktuellen, covidbedingten Einreise-Informationen.

Hilfreiche Links für Verkehrsinfos im Ausland (z.B. Polen) finden Sie hier.

Bezüglich Ukraine wird folgende Webseite aktuell als Infoseite genützt.