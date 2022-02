Erhöhtes Sicherheitsrisiko durch Spannungen mit Russland

Aufgrund der durch die russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine ausgelösten Spannungen wird zurzeit von allen nicht unbedingt notwendigen Reisen in die Ukraine abgeraten. Bei einer allfälligen Reiseplanung ist jedenfalls mit besonderer Umsicht vorzugehen. Allen Reisenden in die Ukraine und dort lebenden Auslandsösterreichern wird dringend empfohlen, sich auf der Website des Außenministeriums unter https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at/#/ zu registrieren und die Entwicklung der Lage in den Medien aufmerksam zu verfolgen.

Für die Gebiete Donezk und Luhansk sowie für die Halbinsel Krim besteht zudem unverändert eine partielle Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5). Vor Reisen auf die Halbinsel Krim und in die Regionen Donezk und Luhansk wird daher gewarnt. Insbesondere entlang der „Kontaktlinie“ zwischen den regierungskontrollierten Gebieten und den Separatistengebieten besteht die Gefahr von kriegerischen Handlungen und somit potenzielle Lebensgefahr.