Niederlande: 100 km/h Tempolimit ab März

Wo bislang ganztägig Tempo 130 galt, sind künftig zwischen 6 und 19 Uhr nur noch maximal 100 km/h erlaubt. Die Beschilderung auf den Autobahnen soll zwischen dem 12. und 16. März entsprechend angepasst werden. Sobald die neuen Schilder stehen, gilt auch das Tempolimit.

Auf vielen Autobahnabschnitten des Landes darf man allerdings schon jetzt nicht schneller als 100 km/h fahren.

Hauptziel des Maßnahmenpakets ist die Reduzierung des Ausstoßes von Stickoxiden, was in erster Linie Einfluss auf die Luftqualität hat. Hohe Konzentrationen sind vor allem ein städtisches Problem – und in den Niederlanden führen viele Autobahnen durch Ballungsgebiete. Zudem soll das Tempolimit die CO2-Emissionen senken, die als hauptverantwortlich für den Klimawandel gelten.

Quelle: ADAC