neuseeland  -  Vulkanausbruch auf White Island

Die Touristengruppe war gerade in unmittelbarer Nähe des Kraters unterwegs, als der Vulkan Whakaari plötzlich ausbrach. Bislang wurden fünf Tote geborgen, acht Personen werden noch vermisst. Die Behörden haben kaum noch Hoffnung sie lebend zu finden. 31 Ausflügler wurden zum Teil schwer verletzt.

White Island ist nur wenige Quadratkilometer groß und befindet sich in Privatbesitz. Das Betreten der Insel ist nur in Begleitung von ausgebildeten Führern gestattet. Mehrere Veranstalter vor Ort bieten Tagesausflüge an. Jedes Jahr wird die Insel von rund 10.000 Touristen besucht.

Erdbeben vor der Ostküste

Nur zwei Tage nach dem Vulkanausbruch wurde die Ostküste der Nordinsel am Dienstag, 10. Dezember, von einem Erdbeben der Stärke 5,3 erschüttert. Meldungen über Verletzte oder größere Sachschäden gibt es bislang nicht.

Neuseeland liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Vulkanausbrüche und Erdbeben sind dort keine Seltenheit. Bei einem Beben in der Stadt Christchurch kamen im Februar 2011 mehr als 180 Menschen ums Leben.

Quelle: ADAC