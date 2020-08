Gardasee-Urlaub: Diese Corona-Regeln gelten im Auto

In der Lombardei muss mitunter der Beifahrersitz frei bleiben

Trentino im Norden, Lombardei im Westen und Venetien im Osten: Wer in Zeiten der Corona-Pandemie am Gardasee etwa vonTorbolenachPeschieraund anschließend weiter nachSirmionefahren möchte, muss wissen, wie viele Mitfahrer er im Auto haben darf, und wo sie sitzen dürfen.

Strenge Corona-Auflagen für Autofahrer in der Lombardei

In derLombardeigelten die Regeln, die in den meisten italienischen Regionen vorgeschrieben sind: Kommen alle Insassen eines Autosaus demselben Haushalt, gibt es keine Einschränkungen – weder Maskenpflicht noch Abstandsgebote.

Man muss jedoch einenMund-Nasen-Schutztragen, sobald Personen ausweiteren Haushaltenzusammen unterwegs sind. In diesem Fall gelten auch die allgemeinen Abstandsregeln: Deshalb ist dieZahl der Mitfahrerim Fahrzeug begrenzt. Laut Auskunft des italienischen Außenministeriums dürfen dann höchstenszwei Personen je Sitzreiheund nur auf den an der Seite gelegenen Sitzen befördert werden. DerBeifahrersitzmuss frei bleiben.

Konkretes Beispiel: In einemPkw mit fünf Sitzendürfen somit neben dem Fahrer nur zwei weitere Personen im Fahrzeug Platz nehmen. Sind, wie etwa in einem größerem Auto (beispielsweise ein Bus), weitere Sitzreihen vorhanden, so können zwei weitere Personen je Sitzreihe auf den Außenplätzen mitgenommen werden.

Venetien begrenzt Zahl der Mitfahrer nicht

Weniger streng geht es in den beiden anderen Provinzen zu: InVenetienist die Zahl der Mitfahrer nicht begrenzt. Kommen diese aus verschiedenen Haushalten, müssen sie aber einenMund-Nasen-Schutztragen.

Trentino: Enge Kontakte sind wie Haushaltsangehörige

In der zur Region Trentino-Südtirol gehörenden ProvinzTrentinoim Norden des Gardasees werden Personen, die miteinanderin engem Kontaktstehen, ohne im selben Haushalt zu leben, Haushaltsangehörigen gleichgestellt. Kann man dies glaubhaft machen, darf im Autoauf Mindestabstände und Maske verzichtetwerden.

Das gilt für die Durchreise durch Südtirol

InSüdtirolist die Zahl der Mitfahrer laut Auskunft der Verkehrsmeldezentrale in Bozen hingegen nicht begrenzt. Kommen diese ausverschiedenen Haushalten,müssen sie aber einenMund-Nasen-Schutztragen.

Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen

Bei Verstoß gegen diese Vorschriften muss mit einerhohen Geldstrafe zwischen 400 und 3000 Eurogerechnet werden. Auch die Weiterfahrt kann untersagt werden. Aus der Praxis sind allerdings noch keine bzw. wenige dieser Fälle bekannt.

Auch am Gardasee: Maskenpflicht und Abstandsregeln

Überall in Italien geltenAbstandsregeln – auch für Urlauber. In Geschäften, Zügen oder anderen geschlossenen Räumen gibt es eineMaskenpflicht.Die besonders strenge Verordnung derLombardei, auch im Freien einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wurde mittlerweile aufgehoben.

Touristenmagnet in Norditalien

DerGardaseelockt jedes Jahr mehr als 20 Millionen Touristen an. Nachdem der Norden Italiens hart von derCorona-Krisegetroffen wurde, kommen jetzt wieder Urlauber in die Region. Der beliebte Ferienpark "Gardaland" öffnet wieder (für eine beschränkte Besucheranzahl pro Tag), dieFähren auf dem Seeverkehren ebenfalls.

