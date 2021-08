Hitze und Brände in südlichen Urlaubsländern wie Italien, Griechenland und der Türkei

Griechenland

Griechenland wird weiterhin von einer Dauerhitzewelle heimgesucht. Zudem sind wegen der Trockenheit zahlreiche Brände ausgebrochen. Mehrere Häuser im Raum der Kleinstadt Egion wurden zerstört. Die Brandgefahr bleibt wegen der Dürre hoch.

Unterdessen dauert die "historische Hitzewelle" - wie zahlreiche Meteorologen sie bezeichnen - an. Es wurden Temperaturen um die 45 Grad gemessen, in der Nacht auch über 30 Grad. Die Städte öffneten klimatisierte Hallen für die Bewohner, die zu Hause keine Klimaanlage haben. Arbeiten im Freien sollten auch weiterhin so weit wie möglich reduziert werden. Tierschutzvereine rufen die Einwohner auf, Wasser für streunende Tiere an schattigen Orten bereitzustellen und die Wassernäpfe immer wieder aufzufüllen.

Türkei

Auch in der Türkei kämpften tausende Einsatzkräfte gegen schwere Waldbrände. In der Nacht auf Sonntag wurden in der Ferienregion Bodrum mehrere Dörfer evakuiert. Aktive Brandherde gab es etwa in den süd- und westtürkischen Provinzen Antalya und Mugla. Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten. Zahlreiche Todesopfer wurden bereits gefordert und Hunderte verletzt.

Die Türkei leidet immer noch unter einer Hitzewelle. Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius werden erwartet.

Süditalien

Schwere Brände tobten auch in Süditalien. Schwere Brände tobten in Sizilien, ebenso im Raum von Catania, Palermo und Enna. Canadair und Hubschrauber waren gegen die Flammen im Dauereinsatz. Brände gab es auch in der Adria-Region Apulien. Ein Feuer zerstörte dutzende Hektar Schilf, Olivenhaine und Stoppeln in der Provinz Foggia. Die Flammen wurden von starkem Föhnwind genährt.

Neben Sizilien ist auch der Westen Sardiniens besonders betroffen. Dort brannten Wälder und Häuser ab. Rettungskräfte mussten Menschen in Sicherheit bringen. Trockenheit, Hitze und starke Winde sorgen immer wieder dafür, dass sich die Brände weiter ausbreiten.

Quelle: APA