Großbritannien: Ab 1. Oktober Einreise nur noch mit Reisepass möglich

Führerschein

Der österreichische Führerschein stellt kein gültiges Reisedokument dar, das Lenken eines Fahrzeuges in Großbritannien ist damit jedoch gestattet. Die Lenkberechtigung gilt für maximal 12 Monate (z.B. für touristische Zwecke).

Verreisen Sie mit einem in Österreich zugelassenem Fahrzeug, so ist die Internationale Versicherungskarte (ehemals Grüne Karte) mitzuführen. Empfehlenswert ist die Mitnahme eines Europäischen Unfallberichts.

Krankenversicherung

Wie bisher können Sie mit der Europäischen Krankenversicherungskarte (auf der Rückseite Ihrer e-Card zu finden) medizinische Versorgung beim Arzt oder im Krankenhaus in Anspruch nehmen. Sollte aufgrund von Unkenntnis diese nicht akzeptiert werden, verlangen Sie eine detaillierte Rechnung inkl. Diagnose, die nachträglich in Österreich bei der Krankenversicherung eingereicht werden kann.

Zollbestimmungen

Bedenken Sie sowohl bei der Einreise nach Großbritannien als auch bei der Rückreise nach Österreich, dass die Einfuhrbestimmungen für Nicht-EU-Staaten zur Anwendung kommen. Nur für die Einreise aus Nordirland gelten weiterhin die Bestimmungen für EU-Staaten. Mehr Infos im Artikel " Einreise nach Österreich".