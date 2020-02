Frankreich: Weitere Streiks in Frankreich

Ein Ende des Streikmarathons in Frankreich ist weiter nicht in Sicht: Obwohl die Regierung das Gesetz zur Rentenreform inzwischen auf den Weg gebracht hat, wollen die Gewerkschaften ihre Aktionen fortsetzen.Die Streikbeteiligung ist in den letzten Wochen aber abgeflaut.

Frankreich © TomasSereda