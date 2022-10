Frankreich: Versorgungsengpässe an Tankstellen

Die hohe Inflation und die steigenden Energiepreise führen in Frankreich seit Anfang Oktober zu Streiks und Protesten, die Auswirkungen auf die Kraftstoffversorgung und den öffentlichen Verkehr haben. Aktuell kommt es landesweit zu Behinderungen im Zugverkehr, im Großraum Paris ist der öffentliche Nahverkehr betroffen. Ein Ende der Streikwelle ist bislang noch nicht in Sicht.

Engpässe an Tankstellen

Der Streik der Raffineriearbeiter führt dazu, dass Tankstellen nicht mehr mit ausreichend Kraftstoff beliefert werden können. Laut Medienberichten gibt es momentan bei rund einem Drittel der Tankstellen kein Benzin oder Diesel. Dort, wo noch Kraftstoff erhältlich ist, kommt es häufig zu langen Warteschlangen. Besonders angespannt ist die Lage im Norden Frankreichs und im Großraum Paris. Hier ist der Kraftstoff sogar an fast jeder zweiten Tankstelle aus. In einigen Teilen Frankreichs ist der Verkauf von Benzin in Kanistern oder ähnlichen Behältern derzeit untersagt.

Tipps für Reisende

Wer derzeit mit dem Auto in Frankreich unterwegs ist, sollte jede sich bietende Gelegenheit zum Auftanken nutzen und den Tank nicht leer fahren. Die kostenlose App "Essence/Gasoil Now" (für Android oder iOS) bietet Infos, an welchen Tankstellen noch Kraftstoff erhältlich ist bzw. wo kein Benzin bzw. Diesel mehr verfügbar ist.

