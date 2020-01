Frankreich: Kein Ende der Streiks in Sicht

Ein Ende des Streikmarathons in Frankreich ist weiter nicht in Sicht: Auch nach dem landesweiten Protesttag am Freitag, 24. Januar, wollen die Gewerkschaften ihre Aktionen, die sich gegen die geplante Rentenreform richten, fortsetzen.

Frankreich © TomasSereda