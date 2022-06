Deutschland: Verkehrsbeeinträchtigungen durch G7-Gipfel

Für den überregionalen Reiseverkehr werden an den großen Autobahnkreuzen bei Würzburg (A7/A3), Nürnberg (A6/A9), Feuchtwangen (A6/A7), Ulm A7/A8), Memmingen (A7/A96) und im Großraum München großräumige Umfahrungen ausgeschildert. Auf der österreichischen Seite wird es Beschilderungen unter anderem entlang der Inntal- und Brennerautobahn (A12 und A13) geben.

Ausweichtipp für Autofahrende aus dem Norden Bayerns mit Ziel Österreich: ab Nürnberg über die A3 nach Oberösterreich oder die B20 via Straubing in den Raum Salzburg. Als weitere Ausweichstrecke in Richtung Süden bietet sich die A7 über Ulm und Füssen an.

Auch aus Österreich soll zur Gipfelzeit kein Reiseverkehr durch die Region rollen. Bereits vor Grenzübertritt nach Deutschland finden Kontrollen statt. Autofahrer könnten umgeleitet werden, weite Umwege wären die Folge. In jedem Fall sollten die Grenzübergänge Grainau/Grießen (Fernpass) sowie Mittenwald/Scharnitz (Zirler Berg) gemieden werden. Besser: auf die A93 und A8 zur Ostumgehung München A99 ausweichen oder im Westen den Grenzübergang Füssen/Reutte zur A7 nutzen.