Coronavirus in China: Hinweise für Reisende

Die US-Gesundheitsbehörde (CDC) rät Reisenden nach Wuhan, Tiermärkte und den Kontakt mit Tieren oder mit kranken Personen zu meiden. "Eine begrenzte Übertragung von Mensch zu Mensch könnte vorkommen", hieß es in einer Mitteilung. Auch andere Experten warnen vor einermöglichen Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch. Unklar bleibt aber, wie sich die Menschen ansteckten. Bisher hält man den Ausbruch aber laut Chinas Gesundheitskommission für "kontrollierbar".

Coronavirus auch in Thailand, Südkorea und Japan

Allerdings wurden nun auchInfektionen mit dem Coronavirusan anderen Orten innerhalb und außerhalb Chinas entdeckt. Im Bezirk Daxing in Peking wurden zwei Patienten positiv auf das neue Coronavirus getestet, in Shenzhen in Südchina einer. Alle drei waren vorher in Wuhan gewesen.

Auch im Ausland gibt es bereits Fälle. InThailandsind zwei Infektionen und inJapanein Fall bei Reisenden aus Wuhan bestätigt worden. InSüdkoreaerkrankte eine Chinesin. Der Großteil der Infektionen konzentrierte sich mit 198 Fällen weiter auf die chinesische 11-Millionen-Metropole. Von den Patienten dort sind 35 schwer erkrankt, neun in einem kritischen Zustand, wie die Gesundheitsbehörde berichtete.

Die Ausbreitung derrätselhaften Lungenkrankheitin China ist möglicherweise viel größer als bisher bekannt. Das britische Zentrum für die Analyse globaler Infektionskrankheiten am Imperial College London schätzt die wahre Zahl der Infizierten auf mehr als 1700.

Fieberkontrollen bei Einreisenden aus China

Asiatische Nachbarn haben vorsorglichFieberkontrollenbei Einreisenden aus China eingeführt. Auch die US-Flughäfen in New York, San Francisco und Los Angeles machen Gesundheitskontrollen bei Reisenden aus Wuhan. Die Gefahr der Übertragung infektiöser Krankheiten wächst noch mit der laufenden Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am kommenden Samstag.

Zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen wird geraten, um Ansteckungen zu vermeiden:

Vermeiden Sie den Kontakt mit kranken Menschen und Tieren

Achten Sie insbesondere auf eine gründliche Handhygiene

Meiden Sie große Menschenansammlungen in den Risikoregionen

Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, falls Sie Fieber entwickeln

Nicht zwingend erforderliche Reisen in die Risikoregionen sollten überdacht werden

DasTragen eines Mundschutzeskann zwar nicht komplett vor Ansteckung schützen, reduziert aber vermutlich die Aufnahme des Virus über die Atemwege.Auf Anfrage kann der ADAC seinen Mitgliedernweltweit Kliniken mit englischsprachigen Personal nennen.

Quelle: ADAC