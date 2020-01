Buschbrände in Australien: Entspannung, aber keine Entwarnung

Betroffene Bundesstaaten

Auch wenn es den Einsatzkräften gelingt, viele Brände einzudämmen, wüten in den Bundesstaaten New South Wales, Victoria und South Australia immer noch etliche Feuer. Mehrere Straßen, Eisenbahnlinien und Nationalparks sind aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt und die Großräume Sydney, Canberra und Melbourne werden von Rauchwolken heimgesucht.

Der Airport der Hauptstadt Canberra, der am Donnerstag, 23. Januar, wegen eines Feuers in unmittelbarer Nähe vorübergehend geschlossen werden musste, hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Die Flammen sind mittlerweile eingedämmt. In den letzten Wochen wurden an mehreren Flughäfen im Südosten immer wieder Flüge gestrichen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind die Feuer auch die Ursache dafür, dass die Zahl der Notfallpatienten mit Atembeschwerden und Asthma zunimmt.

In New South Wales konzentrieren sich die Brände vor allem auf das Gebiet der Blue Mountains westlich von Sydney sowie auf den 250 Kilometer langen Küstenstreifen zwischen Nowra und Bega. Die meisten Evakuierungsanordnungen wurden mittlerweile aber aufgehoben.

Im Bundesstaat Victoria wüten die Flammen vor allem in der Region östlich der Stadt Bairnsdale, einem Gebiet etwa so groß wie Belgien. Ebenfalls kritisch ist die Lage im Hinterland der Stadt Wodonga, rund 400 Kilometer nordöstlich von Melbourne.

Demgegenüber sind die Feuer In South Australia weitgehend unter Kontrolle. In den vergangenen Wochen mussten vor allem auf der beliebten Ferieninsel Kangaroo Island südlich von Adelaide viele Anwohner ihre Häuser verlassen. Auch wenn diese zum Teil wieder zurückkehren können, sind die Schäden für den Tourismus enorm. Brände tobten auch in den Adelaide Hills östlich der Millionenstadt.

Die Buschbrand-Saison begann in diesem Jahr ungewöhnlich früh, wofür Wissenschaftler unter anderem den Klimawandel verantwortlich machen. Außerdem litten die betroffenen Bundesstaaten seit längerem unter großer Trockenheit.

Überschwemmungen in Queensland

Die Regenfälle, die im Südosten den Feuerwehren bei der Brandbekämpfung helfen, waren vor allem im Bundesstaat Queensland so stark, dass sie zeitweise örtliche Überflutungen ausgelöst haben. Straßen standen unter Wasser und die Behörden warnten vor gefährlichen Sturzfluten. Inzwischen hat sich die Lage aber wieder beruhigt.

Am stärksten betroffen war die Küstenregion in einem Streifen je hundert Kilometer nördlich und südlich der Hauptstadt Brisbane, darunter auch die beliebten Urlaubsgebiete Gold Coast und Sunshine Coast.

