Australien: Keine Entspannung bei Buschbränden

Betroffene Bundesstaaten

Besonders betroffen sind New South Wales und Victoria, wo insgesamt mehr als 180 Feuer lodern und einige Regionen von der Außenwelt abgeschnitten sind. Auch der Großraum Sydney und die Hauptstadt Canberra befinden sich in der gefährdeten Zone. Dort wurden Flüge gestrichen. Museen, Geschäfte und Universitäten mussten schließen. Zudem sind Straßen, Eisenbahnlinien und Nationalparks gesperrt.

In New South Wales haben die Behörden Tausende Touristen und Einheimische im 250 Kilometer langen Küstenstreifen zwischen Batemans Bay und der Grenze zu Victoria zum Verlassen des Gebietes aufgefordert.

Im Bundesstaat Victoria wurden aufgrund der angespannten Lage und Temperaturen von über 40 Grad rund 30.000 Einwohner und Touristen aufgerufen, die Region östlich der Stadt Bairnsdale, ein Gebiet etwa so groß wie Belgien, zu verlassen. Den Anordnungen der Behörden ist unbedingt Folge zu leisten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind die Feuer die Ursache dafür, dass die Zahl der Notfallpatienten mit Atembeschwerden und Asthma zunimmt.

In den betroffenen Regionen droht inzwischen ein Wassermangel, weswegen die Bevölkerung für Autowäsche und Gartenpflege kein Wasser mehr aus Schläuchen verwenden darf.

Die Buschbrand-Saison begann ungewöhnlich früh, wofür Wissenschaftler den Klimawandel mitverantwortlich machen. Außerdem leiden die betroffenen Bundesstaaten seit längerem unter großer Trockenheit.

Hinweis für Reisende

Generell müssen Australien-Reisende vor allem während der heißen Monate des australischen Sommers (Dezember bis Februar) wegen Buschbränden beziehungsweise der Gefahr von Buschbränden vor allem im Süden und Osten des Kontinents immer wieder mit Straßensperren, unterbrochenen Eisenbahnlinien und geschlossenen Nationalparks rechnen.

Die starke Rauchentwicklung – die inzwischen laut Behörden elf Mal schlimmer ist als der als "gefährlich" geltende Wert – setzt auch Autofahrern zu. Besonders betroffen davon ist unter anderem der Großraum Sydney und die Hauptstadt Canberra. Personen mit Atemwegserkrankungen sollten sich auf keinen Fall der rauchigen Luft aussetzen! Durch die schlechte Sicht sind überdies Störungen im Flugverkehr möglich. Alle Reisenden tun gut daran, den Sicherheitshinweisen (auch Evakuierungsanordnungen) von Polizei und Feuerwehr Folge zu leisten.

Sollte sich die Wasserknappheit zuspitzen, müssen auch Touristen mit Einschränkungen rechnen. Die Rationierung des kühlen Nass könnte dann beispielsweise dazu führen, dass nicht nur private Pools trocken bleiben, sondern auch Strandduschen außer Betrieb genommen werden oder man nur zu bestimmten Uhrzeiten fließend Wasser hat. Mit Engpässen bei der Trinkwasserversorgung in den Urlaubsgebieten ist dagegen nicht zu rechnen.

Wer in Kürze nach Australien will, erfährt auf den Webseiten der Feuerwehren von New South Wales und Victoria, wo genau sich die Flammenherde befinden. Informationen zu gesperrten Straßen stellen die Verkehrsbehörden von New South Wales bzw. Victoria bereit.

Ob Rundreisen wie geplant stattfinden können, erfahren Urlauber bei ihrem Veranstalter. Einige Reiseveranstalter bieten kostenfreie Umbuchungen und Stornierungen an.

Quelle: ADAC