Australien: Keine Entspannung bei Australiens Buschbränden

Betroffene Bundesstaaten

Gefährliche Buschbrände wüten in mehreren Bundesstaaten. Besonders betroffen sind New South Wales und Queensland. Allein in New South Wales, zu dem auch die Metropole Sydney gehört, wüten rund 145 Feuer. Auch der Norden des Großraums Sydney befindet sich in der gefährdeten Zone. Außer Kontrolle ist unter anderem ein Brand im Nationalpark Dharug, rund 80 KIlometer nördlich von Sydney. In der Region droht inzwischen ein Wassermangel, weswegen die Bevölkerung für Autowäsche und Gartenpflege kein Wasser mehr aus Schläuchen verwenden darf. In Queensland ist der Großraum Brisbane im Süden des Bundesstaates am stärksten betroffen.

Die Buschbrand-Saison begann in diesem Jahr ungewöhnlich früh, wofür Wissenschaftler den Klimawandel mitverantwortlich machen. Außerdem leiden die betroffenen Bundesstaaten seit längerem unter großer Trockenheit.

Hinweis für Reisende

Generell müssen Australien-Reisende vor allem während der heißen Monate des australischen Sommers (Dezember bis Februar) wegen Buschbränden beziehungsweise der Gefahr von Buschbränden vor allem im Süden und Osten des Kontinents immer wieder mit Straßensperren, unterbrochenen Eisenbahnlinien und geschlossenen Nationalparks rechnen.

Wer in Kürze nach Australien will, erfährt auf den Webseiten der Feuerwehren von New South Wales und Queensland, wo genau sich die Flammenherde befinden. Informationen zu gesperrten Straßen stellen die Verkehrsbehörden von New South Wales bzw. Queensland bereit.

Ob Rundreisen wie geplant stattfinden können, erfahren Urlauber bei ihrem Veranstalter.

Quelle: ADAC