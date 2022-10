ÖCC: Aussteller beim Caravan Salon Austria

Vom Faltzelt, wie es in jeden Rucksack passt, bis zum Reisemobil im Format eines kleinen Häuschens, von der Kühlbox bis zum Luxuswohnwagen reicht die gezeigte Bandbreite und natürlich kommt auch das Angebot an Camping- und Stellplätzen in Wels nicht zu kurz.

Mit dem Sonderthema adVANture spricht die Messe Wels erneut die Van Life-Community an, mit dem Reisekino und zahlreichen Vorträgen macht man Lust auf Abenteuer.

In drei Hallen präsentieren die nahezu vollständig vertretenen österreichischen Händlern erneut viele Neuheiten, die zuvor nur auf der Weltleitmesse in Düsseldorf zu sehen waren, erstmals in Österreich.

Virtuellen ÖCC-Stand im Vorfeld erforschen

Der Ausstellungsstand des Österreichischen Campingclubs wird bereits im Vorfeld als digitaler Stand zur Verfügung gestellt. Dabei erfährt man viel Wissenswertes über Aktionen oder Leistungen und kann direkt in die Campingwelt eintauchen. Einfach in den virtuellen ÖCC-Stand einsteigen.

Daten und Fakten zum Caravan Salon Austria 2022

Öffnungszeiten: Mittwoch, 19. – Sonntag, 23. Oktober 2022

Mittwoch bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr

Adresse: Messeplatz 1, 4600 Wels

Alle Infos zur Messe unter www.caravan-wels.at