Corona-Testmöglichkeiten in Österreich

In Österreich besteht die Möglichkeit, sich in den Teststraßen der Bundesländer und Gemeinden sowie in Apotheken kostenlos testen zu lassen. PCR-Tests auf freiwilliger Basis werden von verschiedenen Laboren durchgeführt, müssen aber selbst bezahlt werden, sofern keine konkreten Symptome vorliegen.

Gut zu wissen: Manche Testangebote bzw. -standorte sind nur für ortsansässige Personen zugänglich. Informieren Sie sich deshalb rechtzeitig über die jeweils gültigen Zugangsbestimmungen. Nähere Infos finden Sie bei den jeweiligen Bundesländern im folgenden Abschnitt.

Weiterführende Infos zum Thema Corona-Tests in Österreich sind auch beim Gesundheitsportal Österreich zu finden.