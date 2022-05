Alpenländer: Immer mehr Wintersperren gehen zu Ende

Bereits offen sind in der Schweiz unter anderem folgende Pässe:

Albulapass, Flüelapass, Julierpass, Klausenpass, Oberalppass, Ofenpass, San Bernardino Pass und Splügen-Pass

Für den Flüelapass ist allerdings eine Sperre von 21. Mai, 18:00 Uhr, bis 26. Mai, 10:00 Uhr, angekündigt.

Gesperrte Pässe:

Furkapass, Grimselpass, Großer St. Bernhard Pass, Nufenenpass, Pragelpass, St. Gotthard Pass, Sustenpass sowie Umbrailpass

Am längsten dauert die Wintersperre üblicherweise am Furka- und am Sustenpass, wo die Schranken in der Regel nicht vor der ersten Junihälfte hochgehen.