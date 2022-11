Alpenländer: Immer mehr Passstraßen mit Wintersperren

In höheren Lagen hat der Winter bereits Einzug gehalten. Für viele beliebte Pass- und Ausflugsstraßen bedeutet das, dass sie für Auto- und Motorradfahrer erst im nächsten Frühjahr wieder passierbar sind. Doch auch wenn eine Passstraße noch geöffnet ist, ist ein Wintereinbruch zu dieser Jahreszeit jederzeit möglich. Wer also eine Fahrt in die Berge plant, sollte unbedingt mit Winterreifen und gegebenenfalls Schneeketten im Gepäck unterwegs sein.