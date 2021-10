ÖAMTC easy way | Allgemeine Geschäftsbedingungen Wieselburg

4.1 Registrierte Teilnehmer:innen können ein Fahrzeug mieten, indem sie in der App ein Fahrzeug reservieren und anschließend einen Einzelmietvertrag mittels Klicks auf den Button „Miete Start“ abschließen. Ein Mietvorgang kann aber auch ohne Reservierung gestartet werden.

4.2 Fahrzeuge, welche auf der Karte in der App angezeigt werden, können bis zu 15 Minuten reserviert werden, indem der Button „Reservieren Start“ angeklickt wird. ÖAMTC easy way ist berechtigt, die Reservierung abzulehnen, wenn nicht genug Fahrzeuge zur Erfüllung der Reservierungsanfragen zur Verfügung stehen. Beim Reservierungsprozess kann es in Ausnahmefällen auf Grund von Ungenauigkeiten des GPS-Signals zu Abweichungen vom tatsächlichen angezeigten Standort des Fahrzeugs kommen. ÖAMTC easy way übernimmt in diesem Zusammenhang keine Haftung für zivilrechtliche Ansprüche oder verwaltungs- bzw. verwaltungsstrafrechtliche Folgen.

4.3 Der Einzelmietvertrag wird abgeschlossen und die Mietzeit beginnt, wenn die Teilnehmer:in den Button „Miete Start“ in der App drückt. Die Mietzeit endet, wenn die Teilnehmer:in den Mietvorgang ordnungsgemäß durch Drücken des Buttons „Miete Ende“ beendet und dieser Vorgang durch die App bestätigt wird. Sollte die Beendigung per App nicht funktionieren, hat die Teilnehmer:in unverzüglich die ÖAMTC easy way Serviceline (nachfolgend als „Serviceline“ bezeichnet) unter 0800 312 120 zu informieren.

4.5 Pflichten zu Mietbeginn: Das Fahrzeug ist vor Fahrtantritt auf erkennbare Mängel, Schäden und grobe Verunreinigungen zu überprüfen. Außerdem ist zu überprüfen, ob sich das Pannendreieck, 4 Warnwesten, eine komplette Autoapotheke, das Reifenflickzeug, das Handbuch, die Ladekarte, das Ladekabel und der Zulassungsschein im Fahrzeug befinden.

4.6 Ist die Fahrbereitschaft nicht gegeben, ist die Teilnehmer:in verpflichtet, dies der Serviceline noch vor Fahrtantritt zu melden. Um eine verursachergerechte Zuordnung des Schadens möglich zu machen, muss die Meldung unbedingt vor Fahrtantritt erfolgen. Die Teilnehmer:in ist verpflichtet, dabei vollständige und wahrheitsgetreue Angaben zu machen. Falls die Sicherheit der Fahrt beeinträchtigt erscheinen sollte, ist ÖAMTC easy way berechtigt, die Benutzung des Fahrzeuges zu untersagen.

4.7 ÖAMTC easy way ist befugt, bei Problemen, Störungen des Nutzungsablaufes oder einem Unfall, die Teilnehmer:in zu kontaktieren und die Ursache zu ermitteln. Weiters ist ÖAMTC berechtigt, eine weitere Nutzung des Fahrzeugs zu untersagen, falls Grund zur Annahme besteht, dass ein vertragswidriges Verhalten seitens der Teilnehmer:in vorliegt.

4.8 Mietdauer: Die Teilnehmer:in hat den Akkustand zu beobachten und ist dafür verantwortlich, dass der Akkustand noch so lange ausreicht, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß in der Home-Base abgestellt und die Miete beendet werden kann. Das Fahrzeug kann im Lade- und Partnernetz von ÖAMTC ePower, ersichtlich unter www.oeamtc.at/epower kostenfrei geladen werden. Hiefür steht der Teilnehmer:in die App ÖAMTC ePower, bzw. die im Handschuhfach befindliche Ladekarte zur Verfügung. Außerhalb des ÖAMTC ePower Lade- & Partnernetzes sind die Kosten für eine Ladung von der Teilnehmer:in selbst zu tragen. Der ÖAMTC übernimmt keine Haftung für die Funktionstüchtigkeit der Ladestationen.

4.9 Die Teilnehmer:innen dürfen das Fahrzeug vorübergehend außerhalb der Home Base parken, sofern sie das Fahrzeug jedenfalls zum Mietende am zugeordneten Parkplatz der Home-Base abstellen. Die Beendigung der Miete ist ausschließlich auf diesem Parkplatz erlaubt und möglich. Ist der Akku des Fahrzeugs leer bzw. bald leer, hat die Teilnehmer:in das Fahrzeug ordnungsgemäß am Parkplatz abzustellen, an die Ladesäule anzuschließen und den Mietvorgang zu beenden. Wenn der Akkustand nicht mehr ausreicht, um zurück zur Home-Base zu fahren, hat die Teilnehmer:in das Fahrzeug unterwegs zu laden oder die Rückholkosten gemäß Preisblatt zu bezahlen. Die Kosten hierfür werden vom hinterlegten Zahlungsmittel automatisch abgebucht.

4.10 Die maximale Mietdauer beträgt 48 Stunden. ÖAMTC behält sich das Recht vor, Einzelmietverträge jederzeit einseitig zu beenden, sofern das gemietete Fahrzeug mehr als 24 Stunden nicht genutzt wurde. Hierfür wird ein pauschalierter Betrag laut Preisblatt verrechnet.

4.11 Wird die Miete innerhalb von 48 Stunden nicht von der Teilnehmer:in beendet, endet die Miete automatisch spätestens nach 48 Stunden und es werden die bis dahin angefallenen Mietkosten sowie eventuell anfallende Gebühren für die Rückführung des Fahrzeugs in das nächste Geschäftsgebiet verrechnet.

4.12 Mietende: Noch vor Beendigung der Miete muss das Fahrzeug mittels des zum Fahrzeug gehörenden Ladekabels an die ÖAMTC ePower Ladestation in der Home-Base angeschlossen und der Ladevorgang mittels Ladekarte gestartet werden. Das Beenden eines Mietvorganges wird durch Klick auf den Button „Miete Ende“ in der App eingeleitet. Erst wenn die App die Beendigung des Mietvorgangs bestätigt, ist die Miete tatsächlich beendet. Die Teilnehmer:in hat sicherzustellen, dass sein Smartphone genügend Akkuleistung hat, um die Miete in der App beenden zu können. Verlässt die Teilnehmer:in das Fahrzeug, obwohl der Mietvorgang nicht beendet ist, so läuft die Miete auf Kosten der Teilnehmer:in weiter. Der Mietvorgang kann und darf nur beendet werden, wenn sich das Fahrzeug innerhalb des vorgegebenen Parkplatzes in der Home-Base befindet.

4.13 Kann der Mietvorgang nicht beendet werden, ist umgehend die Serviceline 0800 312 120 zu kontaktieren. Die Teilnehmer:in hat beim Fahrzeug zu bleiben, bis die Serviceline die weitere Vorgehensweise geklärt hat. Wenn kein Verschulden der Teilnehmer:in für die Verzögerung vorliegt, werden zusätzlich entstehende Kosten nach Prüfung durch ÖAMTC easy way rückerstattet.

Im Falle eines Fahrzeugausfalles oder Diebstahls endet die Miete. In diesem Fall ist unverzüglich die ÖAMTC easy way Serviceline 0800 312 120 zu kontaktieren.

4.14 Pflichten zum Mietende Beendet die Teilnehmer:in einen Mietvorgang, so ist sie verpflichtet das Fahrzeug ordnungsgemäß innerhalb des gekennzeichneten Parkplatzes in der Home-Base StVO konform abzustellen, an die Ladestation anzuschließen und den Ladevorgang starten. Das Fahrzeug muss immer und für jedermann frei und ohne Hindernisse zugänglich sein. Die Kosten, welche durch widerrechtliches Abstellen des Fahrzeugs auf öffentlichen oder privaten Flächen entstehen, hat die Teilnehmer:in zu tragen. Dies umfasst Schadenersatzkosten, die durch ein widerrechtliches Abstellen entstanden sind, Verwaltungsstrafen, behördliche Abschleppkosten, Kosten für ein lokales Umparken durch ÖAMTC easy way, Kosten für die Fahrzeugrückführung mittels eines Abschleppdienstes sowie die jeweils anfallende Bearbeitungsgebühr gemäß aktuellem Preisblatt. Wurde das Fahrzeug rechtswidrig so abgestellt, dass eine behördliche Entfernung bzw. Abschleppung oder eine von Privaten veranlasste Abschleppung erfolgen musste, kann ÖAMTC easy way den Ersatz jener Kosten verlangen, für die er gegebenenfalls in Vorleistung getreten ist.

Das Fahrzeug darf unter anderem nicht auf Privat- oder Firmengelände, Grünflächen (Parks), Gehsteigen, Kundenparkplätzen von Einkaufszentren und Geschäftslokalen, Anrainerparkplätzen, Behindertenparkplätzen, in Halte- und Parkverboten, einschließlich solchen mit tages- oder uhrzeitbezogenen Einschränkungen (z.B. gemäß Zusatztafeln), Taxistandplätzen und Bushaltestellen abgestellt werden. Für die Bezahlung kostenpflichtiger Parkplätze hat die Teilnehmer:in sorge zu tragen. (z.B. gebührenpflichtige Kurzparkzonen).

4.15 Die Teilnehmer:in verpflichtet sich zum Mietende sicherzustellen, dass das Fahrzeug an die Ladestation angeschlossen und versperrt ist. Die Teilnehmer:in hat dafür zu sorgen, dass keine Abfälle oder grobe Verunreinigungen im oder am Fahrzeug verbleiben und dass keine privaten Gegenstände im oder auf dem Fahrzeug verbleiben.

4.16 Beim Abstellen des Fahrzeuges und Beendigung der Miete ist die Teilnehmer:in verpflichtet, ein Foto vom Fahrzeug samt Abstellort zu machen. Am Foto müssen Kennzeichen, das an die ÖAMTC ePower Ladestation angeschlossene Fahrzeug und dessen unmittelbare Umgebung klar erkenntlich sein. Sollte kein oder ein unzureichendes Foto gemacht worden sein wird ein pauschalierter Betrag laut Preisblatt verrechnet.