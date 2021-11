Frequently Asked Questions (FAQs)

Die Miete kann ausschließlich in der Home-Base beendet werden, außerhalb der Home-Base können Sie das Fahrzeug nur mit aktivierter Park-Funktion abstellen. Wenn Sie das Fahrzeug in dem dafür vorgesehenen Parkplatz (Home-Base) abgestellt haben, steigen Sie aus dem Fahrzeug aus und schließen das Fahrzeug an die Ladestation an. Den Ladevorgang starten Sie mit der ÖAMTC ePower Ladekarte, welche sich in der Ladekartenhalterung im Handschuhfach befindet. Sobald der Ladevorgang gestartet hat, geben Sie die Ladekarte wieder in die Halterung zurück und versperren das Fahrzeug in dem Sie in der App auf „Miete beenden“ klicken.