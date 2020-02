Ford EcoSport

• Audiosystem inkl. Ford SYNC 3 mit 6,5"-Farb-Touchscreen, Radio AM/FM (mp3-fähig), 6 Lautsprechern (4 vorn, 2 hinten), Fernbedienung am Lenkrad, 2 USB-Schnittstellen,

SYNC3-Mobiltelefon-Vorbereitung mit Bluetooth®-Schnittstelle, AppLink, Sprachsteuerung, SMS-Lesefunktion, Apple Carplay, Android Auto und Notruf-Assistent

• Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 7-Speichen-Design mit 205/60 R 16 Reifen

• Leder-Stoff-Polsterung

• Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle

• Body-Styling-Kit inkl. Front- und Heckschürze in Schwarz mit Chromapplikationen und integriertem Diffusor in Anthrazit sowie Seitenschwellern in Schwarz mit Chromapplikationen

• Bordcomputer mit 4,2"-Multifunktions-Farbdisplay mit Verbrauchs- und Kilometerangaben

• Chromzierleiste unterhalb der Seitenfenster

• Dachreling, silberfarben (nicht i. V. mit Color Me! – Dachlackierung und Außenspiegel in Kontrastfarbe)

• Einstiegszierleisten vorn aus Edelstahl

• Fahrersitz mit einstellbarer Lendenwirbelstütze

• Fensterheber mit automatischer Öffnungs- und Schließfunktion sowie Gesamtschließfunktion

• Ford Power-Startfunktion mit 2 passiven Fahrzeugschlüsseln mit Fernbedienung

• Heckklappengriff, verchromt (nicht i. V. mit Ersatzrad an der Heckklappe)

• Lederhandbremsgriff und Lederschaltknauf

• Mittelkonsole „Premium“ mit integrierter Armlehne, Ablagefächern, 2 Getränkehaltern, Ambientebeleuchtung sowie 12-Volt-Anschluss vorn und hinten

• Nebelscheinwerfer – Einfassung in Wagenfarbe lackiert

• Oberer Kühlergrill mit Chromeinfassung und Chromleisten

• Scheibenwischer mit Regensensor

• Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor und Ausschaltverzögerung

• Stoßfänger vorn und hinten lackiert in speziellem Titanium-Design mit Chrom-Applikationen

• Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer (ASLD) mit Bedienelementen am Lenkrad

• Teppichfußmatten vorn und hinten in Velours mit Ziernähten in Grau

Alle Angaben ohne Gewähr!